Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihlerini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 12:05, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 12:42
Milli Eğtiim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün Bakan adına imzaladığı resmi yazıya göre Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri belli oldu.
Yazıya göre 2023-2024 öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekşeştirildi. Mazeret sınavları ise 04 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
İşte o yazı: