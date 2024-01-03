Gazze'de öldürülenlerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında öldürdüğü Filistinli sayısı 22 bin 313'e yükseldi, 57 bin 296 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 13:22, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:17
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 89 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 10 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralananların sayısının da 57 bin 296'ya çıktığı aktarıldı.