İstinaf mahkemesi hakimi hayatını kaybetti
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyesi hakim Hakan Koçer'in vefatı üzerine Adalet Bakanı Tunç taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 13:28, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 13:31
Erzurum'da bulunan İstinaf Mahkemesinde görev yapan hakim Hakan Koçer hayatını kaybetti.
Vefat haberinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından baş saşğlığı mesajı yayınladı: "Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Üyesi Hakim Hakan Koçer'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve adalet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."