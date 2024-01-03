Büyükşehir'in kararına mahkemeden yürütme durdurma geldi

Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Sahibinden.com'dan erişim sorununa ilişkin açıklama
Sahibinden.com'dan erişim sorununa ilişkin açıklama
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Okul değil sanki atölye
Okul değil sanki atölye
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt
'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 yılında rekor ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 yılında rekor ihracat
Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü
Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Büyükşehir'in kararına mahkemeden yürütme durdurma geldi

Eskişehir'de özel proje alanı yapılmak istenen 'Hal Camii' ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı dava neticesinde mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 14:11, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:12
Yazdır
Büyükşehir'in kararına mahkemeden yürütme durdurma geldi

2022 yılında, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda 1965 yılında inşa edilen Hal Camii'nin yıkımı gündeme gelmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, caminin 1998, 2000 ve 2004 tarihli 1/1000 ölçekli imar planında yol ve konut sahasında kaldığı, 2022 yılı 1/5000 ölçekli revizyon imar planında ise yol, ticaret, konut ve turizm alanına isabet ettiği belirtilerek başka yere yenisinin yapılarak mevcut Hal Camii'nin yıkılması görüşülmüştü. Karar sonrası gelen tepkilerle birlikte Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü camiyi koruma altına aldı. Geçtiğimiz yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi koruma kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Belediyenin özel proje alanı yaptığı alan için, Diyanet İşleri Başkanlığı dava açtı. Açılan dava neticesinde mahkeme, bu imar planının kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"Farklı yollar denenirse camiyi yıkmakta kararlı olduklarını anlayacağız"

Caminin ve tarihi yapının korunması için hukuki süreçle ilgilenen Avukat Pınar Turhanoğlu, son gelişmeler hakkında konuştu. "Hal Camii'ni yıkmakta kararlılar" diyen Turhanoğlu, "Özetle söylemek gerekirse, aslında Hal Camii'ni yıkmakta kararlılar. Şöyle ki öncelikle ibadet alanı olan bu alan ticaret ve konut alanına çevrildi. Bu dava yoluyla iptal ettirildi. Tekrar ibadet alanı yapılması gerekirken bu sefer de özel proje alanı yapıldı belediye tarafından. Bu kez de Diyanet İşleri dava açtı ve Diyanet İşleri'nin açtığı dava da bu imar planının kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi. Daha ne kadar devam edecek bilmiyorum ama bu davanın da üzerine hala ibadet alanına dönüştürülmeyip tekrardan farklı yollar denenirse başta da söylediğim gibi camiyi yıkmakta kararlı olduklarını anlayacağız" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber