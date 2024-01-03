Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 14:28, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:29
Ö.Ö. (81) idaresindeki 51 LC 657 plakalı otomobil, Niğde-Adana kara yolu Bereke köyü yakınlarında M.Y'nin kullandığı 51 AF 747 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan M.Y. ile aracındaki E.Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.