İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kurmaylarıyla görüştü

Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Sahibinden.com'dan erişim sorununa ilişkin açıklama
Sahibinden.com'dan erişim sorununa ilişkin açıklama
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Okul değil sanki atölye
Okul değil sanki atölye
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kurmaylarıyla görüştü

İyi Parti Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, yerel seçim çalışmaları ele alındı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 15:43, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:44
Yazdır
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kurmaylarıyla görüştü

Başkanlık Divanı üyeleri, saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddesi, yerel seçim çalışmaları oldu.

Ana gündem maddesi, yerel seçim çalışmaları olan toplantıda, Genel Başkan Meral Akşener'in il ziyaret programı ve saha çalışmalarıyla ilgili planlama değerlendirildi. 13-14 Ocak'ta yapılması planlanan istişare kampının detaylarının da toplantıda konuşulduğu ifade edildi. Başkanlık Divanı üyeleri, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri de ele aldı. İyi Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, toplantının içeriğine dair basın açıklaması yapacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber