İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi

İran resmi haber ajansı IRNA, Sağlık Bakanı Behram Eynullahi'nin açıklamasına dayandırdığı haberde, Kirman'daki bombalı terör saldırılarında 95 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Eynullahi, Acil Durum Merkezi yetkililerinin can kaybı listesinde mükerrer isimler olduğu için önceki duyuruda ölü sayısını 103 olarak açıkladığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.IRNA, Acil Durum Merkezinin saldırıyla ilgili son açıklamasına dayandırdığı haberinde, aralarında 6 çocuğun olduğu 103 kişinin hayatını kaybettiğini, 211 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.