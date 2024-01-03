Ailesinin şikayet ettiği uyuşturucu satıcısına 8 yıl 4 ay hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ile sanığın müşteki babası M.T'de mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kiremithane Mahallesi'nde gece vakti sanığın odasındaki yatağının altına gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişilere satarken polis tarafından yakalandığını belirtti.

Savcı sanığın bulunduğu odada yapılan aramada 42 gram THC ihtiva eden yeşil renkli tohum, 12,6 gram esrar, 22 şeffaf poşet içinde 66 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini de bildirerek, H.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savunması alınan sanık H.T. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben sadece uyuşturucu kullanıcısıyım. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

"Ben oğlum için elimden gelen her şeyi yaptım"

Müşteki M.T, oğlu H.T'nin evde tanımadığı kişilere uyuşturucu sattığını kaydederek, "Kendisi zaten uyuşturucu kullanıyordu. Oğlumdan uyuşturucu almak için evimize gelip gidenler oluyordu. Ben oğlum için elimden gelen her şeyi yaptım. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki anne ve babasının evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.T. 6 Haziran 2023'de tutuklanmıştı.