Mete Kalkavan hakemliği bıraktı
Türkiye Futbol Federasyonu, Mete Kalkavan'ın hakemliği bıraktığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 19:24, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 20:03
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.