MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı

Öte yandan Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan bir alt klasmana düşürüldü.

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