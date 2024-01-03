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Rüzgarın taşıdığı göz yaşartıcı gaz 86 öğrenciyi hastanelik etti

Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt bölgesinde yayılan göz yaşartıcı gaz, paniğe sebep oldu. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın eski göz yaşartıcı gaz fişeklerinin imhası sırasında rüzgarla gazın taşınması ile meydana geldiği, 86 öğrencinin hastaneye başvurduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 20:04, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 22:00
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Olay, saat 11.30 sıralarında Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Üniversitesi yerleşkesinde yayılan gaz kokusu paniğe sebep oldu. Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci ise yayılan gazdan etkilenmeleri sebebiyle hastaneye başvurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bazı öğrenciler de ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının miadı dolmuş göz yaşartıcı gaz fişeklerini bölgedeki bir atış alanında imha ettiği sırada rüzgarla gazın taşınması ile meydana geldiği duyuruldu.

"6 öğrencinin tedavisi devam etmekte olup herhangi bir hayati tehlikeleri yoktur"

Gazdan etkilenen 86 öğrenciden 80'inin gerekli müdahalelerinin ardından taburcu edildiğinin belirtildiği açıklamada, "3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 11.30'da, Kastamonu-Daday Yolu üzerinde bulunan Kastamonu Üniversitesi bir erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin boğaz ve göz yanması şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdukları bilgisi alınmıştır. Yapılan araştırma neticesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının, miadı dolmuş göz yaşartıcı gaz fişeklerini, bölgedeki bir atış alanında imha ettiği sırada, rüzgarla gazın taşınarak yurttaki öğrencileri etkilediği anlaşılmıştır. Gün içinde 86 öğrenci Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelmiş, bunlardan 80'i gerekli müdahaleler yapılarak ayakta tedavileri sağlanmıştır. 6 öğrencinin tedavisi devam etmekte olup herhangi bir hayati tehlikeleri yoktur. Kısa süre içinde bu öğrencilerimiz de tedavileri tamamlanarak taburcu edileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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