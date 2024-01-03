İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini iptal etti

İran'da Kasım Süleymani'nin anıldığı tören sırasında peş peşe iki patlama oldu. Patlamalarda en az 103 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İran, patlamanın terör saldırısı olduğunu açıklayarak ülkede bir günlüğünde ulusal yas ilan etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle yarınki Türkiye ziyaretini iptal etti.