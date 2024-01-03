İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Netanyahu'ya bir darbe daha

TBMM'nin 'en'leri belli oldu
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Okul değil sanki atölye
Okul değil sanki atölye
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Netanyahu'ya bir darbe daha

İsrail'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından meclisten geçirilen ve başbakanın Yüksek Mahkeme tarafından görevden alınabileceği durumları kısıtlayan yasayı erteledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 21:44, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 21:45
Yazdır
İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Netanyahu'ya bir darbe daha

İsrail'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından Mart 2023'te meclisten geçirilen ve başbakanın Yüksek Mahkeme tarafından görevden alınabileceği durumları kısıtlayan tartışmalı yasaya ilişkin itirazları değerlendirerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme heyeti, söz konusu yasanın 5'e karşı 6 oyla bir sonraki genel seçimlerin yapılmasının ardından bir sonraki meclis döneminin başında yürürlüğe girmesine karar verdi. Yüksek Mahkeme kararında, söz konusu yasanın "açıkça kişisel bir değişiklik" olduğunu belirterek, meclisin Temel Yasalar üzerindeki yetkisinin uygunsuz bir şekilde kullandığını ifade etti.

"Tüm yasama süreci, belirli bir kişiye mevcut başbakana fayda sağlamak amacıyla yapıldı"

Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Uzi Vogelman yaptığı açıklamada, demokratik ülkelerde yasama organının yasa çıkarırken toplumun genelinin çıkarlarını göz önünde bulundurması ve yasaları belirli bir kişinin yararına olacak şekilde tasarlamaması gerektiğini belirtti.Söz konusu yasanın hazırlanırken Netanyahu'nun yararının gözetildiğini aktaran Vogelman, "Tüm yasama süreci, belirli bir kişiye mevcut başbakana fayda sağlamak amacıyla yapıldı" ifadelerini kullanarak, bu nedenle mahkemenin söz konusu yasanın son derece kişisel yönü nedeniyle uygulanmasının bir sonraki meclis dönemine kadar ertelenmesi gerektiğine karar verdiğini açıkladı.

Netanyahu'nun görevden alınmasını kısıtlayan yasa

Mart 2023'te meclisten 47'ye karşı 61 oyla kabul edilen yasada, "ulusal liderlerin göreve uygun olmaması" tanımı değiştirilmiş, başbakanların göreve uygun olmadığı ve görevden alınması şartı, kabinenin 4'te 3'ünün başbakanın fiziksel ya da psikolojik olarak göreve uygun olmadığı yönünde görüş bildirmesine bağlanmıştı.

Muhalefet, söz konusu yasanın yargı bağımsızlığının tehlikeye attığını savunmuş, Netanyahu hükümeti, ise yasa ile Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini gerileterek kuvvetler arasındaki dengenin sağlanmasının amaçlandığını iddia etmişti.

Yüksek Mahkeme tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı iptal etmişti

İsrail'de ülke çapında büyük protestolara yol açan tartışmalı yargı reformuna yönelik itiraz, Yüksek Mahkeme heyeti tarafından incelenerek 1 Ocak'ta karara bağlanmıştı. Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı 7'ye karşı 8 oyla iptal etmişti.

Heyette yar alan 15 yargıçtan 12'sinin mahkemenin Temel Yasaları iptal etme yetkisine sahip olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtilmiş ve Yüksek Mahkeme, İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasayı iptal etmiş olmuştu.

İsrail'in yazılı bir anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı organı olarak görev yapıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber