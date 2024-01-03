Durak harici durmayan şoföre bıçaklı saldırı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde durak harici durmayan şoför, yaşı küçük yolcu tarafından bıçaklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 23:40, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 23:47
Olay, Gemlik ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplu taşıma
aracında istediği yerde indirilmediğini öne süren yaşı küçük bir yolcu, otobüs
şoförü İbrahim Soydan'ı (59) bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan yolcular korku yaşarken,
sağlık ekipleri İbrahim Soydan'ı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kimliği
tespit edilen yaşı küçük zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.