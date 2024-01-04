Fatih Terim, Panathinaikos'un başındaki ilk maçını kazandı
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden P anathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ilk maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 07:30, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:31
Ligin 16. haftasında PAS Giannina'yı konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'nın golleri getirdi.
Lider PAOK'un ardından ikinci sırada yer alan Panathinaikos, puanını 37'ye yükseltirken, 9 puanlı PAS Giannina son sırada kaldı.