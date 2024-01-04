Gazı ucuz kullanan ikinci başkent Ankara

Türkiye Gazetesiden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre: Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR)'in Ekim ayı Doğalgaz Sektör Raporuna göre; Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğalgaz satış fiyatı 2023'ün Ekim ayında, eylüle göre yüzde 1 azalarak kilovatsaat başına 10,16 avro (standart metreküp başına 108,10 avro) oldu. Avrupa başkentleri arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev kilovatsaat başına 1,97 avro fiyatıyla en ucuz doğalgaz fiyatına sahip olurken, Ankara ise kilovatsaat başına 2,39 avro fiyatıyla 29 Avrupa başkenti arasında ikinci ucuz gaz fiyatına sahip başkent oldu. Bu arada, İsveç'in başkenti Stockholm'de Ekim 2023'te meskenlerde doğalgaz satış fiyatı kilovatsaat başına 28,43 avro (standart metreküp başına 302,50 avro) olarak gerçekleşti. Böylece Stockholm, geçen yılın ekim ayında doğalgazı en pahalı kullanan başkent olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİLEN DOĞALGAZIN %71,5'İ ZONGULDAK'TAN

Ortalama fiyatlara bakıldığında doğalgazı ucuza kullanan Türkiye, bir yandan doğalgaz üretimini de artırdı. Sakarya Doğalgaz Üretim Sahasının devreye girmesiyle beraber üretilen doğalgaz miktarı, geçen yıl ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 106 milyon metreküp arttı. O ay üretilen gaz miktarı eylülde üretilen gaz miktarına göre de 29 milyon metreküp artış gösterdi. Üretilen gazın yüzde 71,57'si Zonguldak, yüzde 15,36'sı Tekirdağ, yüzde 8,62'si Kırklareli, yüzde 2,60'ı İstanbul'daki sahalardan çıkarıldı. Sadece Sakarya Doğalgaz Üretim Sahasında ekimde yaklaşık 140 milyon metreküp doğalgaz üretildi. Önümüzdeki süreçte de Filyos'taki sahada günlük üretim miktarında artış olması bekleniyor.5 ÜLKEYE 250 MİLYON METREKÜP GAZ İHRACI

Üretimin artması, ihracat rakamlarına da yansıdı. 2022'nin Ekim ayında Türkiye, 81 milyon metreküp doğalgaz ihraç etmişti. 2023'ün Ekim ayında ise İsviçre'ye 101,8 milyon metreküp, Bulgaristan'a 81,02 milyon metreküp, Romanya'ya 48,26 milyon metreküp, Yunanistan'a 18,38 milyon metreküp ve Kuzey Makedonya'ya 0,18 milyon metreküp gaz ihraç edildi. Böylece, ekimde 5 ülkeye toplam 250 milyon metreküp gaz satılmış oldu. İhraç edilen gaz miktarı da ekimde bir önceki aya göre yaklaşık 54 milyon metreküp artış gösterdi.