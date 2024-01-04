Sahibinden sahipsiz kaldı, ilan verenler mağdur oldu!

Türkiye Gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre: Kullanıcılar siteye erişim sağlamaya çalıştıklarında "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısı ile karşılaştı.Yaşanan erişim sorunuyla ilgili olarak Sahibinden.com domain'inin süresinin dolduğu, bu domain'i başka birinin satın aldığı ve bu nedenle siteye erişimin sağlanamadığı iddia edildi. Konu hakkında net bir şey söylemek mümkün olmasa da domain'in statüsünün "clientHold" şeklinde olması ipucu veriyor. ClientHold statüsü, bir alan adının kaydının geçici olarak askıya alındığını ifade ediyor. Bu durum, genellikle alan adı sahibinin kaydı güncellememesi veya domain kaydının geçerlilik süresinin dolması gibi nedenlerle oluşabiliyor. Alan adı kaydı "ClientHold" durumuna alındığında, alan adı hizmetleri etkileniyor ve web sitesi, e-Posta hesapları ve diğer ilgili hizmetler kullanılamaz hale geliyor. Bu statünün en yaygın sebepleri arasında ödeme sıkıntıları, yasal problemler gibi maddeler de yer alıyor. Alan adı sorgulaması yapıldığında ise güncellemenin 3 Ocak'ta gerçekleştirildiği ve alan adının bir yıl boyunca uzatıldığı görülüyor. Sahibinden.com'un kendi alan adındaki süreyi bir yıl ile sınırlı tutması soru işaretlerini daha da artırıyor.

SAHİBİNDEN.COM İDDİALARI YALANLADI

Sahibinden.com ise iki farklı açıklama geldi. Instagram üzerinden yapılan ilk açıklamada "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sıkıntı nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" denirken, ikinci açıklamada ise iddialar tamamen yalanlandı. Açıklamada "Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi/ firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma, sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. ABD'Lİ DOMAİN FİRMASI ALAN ADINI KİLİTLEDİ

Olayda adı geçen ABD'li domain firması Network Solutions'ın internet sitesinde sahibinden.com alan adının kilitlendiği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu kilitlenmenin yaygın nedenleri arasında ticari marka anlaşmazlığı, mülkiyet anlaşmazlığı gibi bir anlaşmazlığa konu olması yer alıyor. Ayrıca mevcut alan adı sahibinin alan adının kilitlenmesini de talep edebileceği belirtiliyor.