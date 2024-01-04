HPV sadece kadınların değil erkeklerin de korkulu rüyası! Bu virüs baba olmayı engelliyor

Kadın kanserleri içinde en öldürücü olan serviks kanserine yol açan HPV virüsünün açıklanamayan erkek kısırlığının en önemli sebeplerinden biri olabileceği bildiriliyor.

Türkiye Gazetesinden Ziynet Kocabıyık'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2 milyon çift çocuk sahibi olamıyor ya da tedavi görmek zorunda kalıyor. Bu rakamların yüzde 30'unun erkeğe, yüzde 20'sinin ise hem erkeğe hem de kadına bağlı sebeplerden oluştuğunu söyleyen uzmanlar, sebebi bilinmeyen erkek kısırlığına, kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsünün etkili olduğunu söylüyor. İTALYAN ÇALIŞMASI

HPV virüsünün kadın kanserleri içinde en fazla ölüme sebep olan kanser türü olduğunu söyleyen Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği-TSRM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Işıl Kasapoğlu "Son yıllarda yapılan çalışmalar bu virüsün sadece kadınları değil, erkekleri de etkilediğini ortaya koydu. Kısırlık oranlarının artışına bağlı olarak artan yardımla üreme teknikleri öncesinde yapılan araştırmalarda 'açıklanamayan kısırlık' teşhisi alan çiftlerden erkeklerde HPV pozitifliği varsa gebelik elde etme oranlarının çok düştüğü ya da hiç gerçekleşmediği ortaya çıktı" dedi.

11.Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi-TSRM 2023 sırasında görüştüğümüz Doç. Dr. Kasapoğlu, ardı ardına yapılan çalışmaların HPV virüsü varlığının erkek kısırlığındaki rolünü net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek "İtalya'da yapılan sağlıklı erkeklerle bebek sahibi olamayan erkeklerin karşılaştırıldığı geniş katılımlı bir çalışmada HPV pozitif erkeklerle sağlıklı olanlar karşılaştırılmış. HPV pozitif erkeklerde semen canlılığı ve hareketliliğinin çok düşük olduğu bulunmuş. 2016 tarihli bir ise çalışmada HPV-pozitif erkek partnerin bulunduğu çiftlerde hiç gebelik bildirilmemiş" dedi. Dolaylı yoldan da bulaşabilen HPV virüsünün doğum sırasında da bulaşabileceğini ifade eden Doç. Dr. Kasapoğlu "Sezaryen doğum yapılması HPV virüsünün bebeğe bulaşmasına engel değil. HPV pozitifliği olan hastaların yeni doğanlarında solunum yolunun farklı yerlerinde epitel hücrelerinde aşırı büyümeye yol açan viral bir enfeksiyona da yol açar. Bu çocuklarda solunum zorluğuna yol açar" diye açıkladı.

ERKEK KISIRLIĞINA ÇARE OLABİLİR

Toplumdaki aşı karşıtlarının ileri sürdüğü iddialardan biri de aşıların kısırlık yaptığı şeklinde ortaya atılıyor. Ancak bilimsel çalışmalar, karaciğer kanserine sebep olan Hepatit B virüsüne karşı yapılan aşıdan sonra kanserden koruyucu tek aşı olan HPV aşısının erkeklerde kısırlığı engellediğini ortaya koyuyor. DSÖ verilerine göre dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser olan rahim ağzı kanseri her yıl yaklaşık 500 bin kadının ölümüne sebep oluyor. Kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsüne karşı korunma sağlanması için kız çocuklarının aşılanması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kasapoğlu, sebebi bilinmeyen kısırlıktan korunmak için erkek çocukların da aşılanması gerektiğine dikkat çekti.

HEM KIZ HEM ERKEK ÇOCUĞA AŞI

Doç. Dr. Kasapoğlu "Ülkemizde son aylarda daha kapsayıcı 9 tip HPV 'ye karşı daha geniş koruyuculuğu olan 9'lu aşı uygulanmaya başladı. Aşılamanın 9 yaşında başlayarak kız ve erkek çocuklara yapılması öneriliyor. Aşı takvimi genellikle iki veya üç doz içerir ve belirli bir sırayla uygulanır. HPV aşısının ideal olarak virüs ile karşılaşmadan önce uygulanması, etkinliğin arttırılması için önemlidir. Aşılamanın 9-26 yaş aralığında hem erkek hem de kadınlara önerilmesinin temel sebebi, bu yaş aralığında HPV enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu aralık olmasıdır. HPV aşıları, kadın ve erkeklerde HPV'nin etkin olduğu bazı kanser türleri rahim, gırtlak ve ağız içi kanserler, genital siğiller ve diğer HPV ile ilişkilendirilen hastalıkların önlenmesinde etkilidir" diye konuştu.