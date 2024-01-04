Artan grip vakalarıyla birlikte çocuklarda "süper enfeksiyon" tehlikesi baş gösterdi. Salgın sürecini aratmayan bir yoğunlukla karşılaşan çocuk poliklinikleri sadece çocukları değil anne ve babaları da etkiliyor. SABAH'a konuşan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Süper enfeksiyon, kış aylarında özellikle çocuklarda sıklıkla görülen nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkların başka virüslerle birleşerek salgın seviyesine yükselmesiyle oluşuyor. Özellikle son günlerde ülkemizde çocuk acillere başvuru sayısında artış var. Bunun en önemli nedenlerinden biri çocuklarda süper enfeksiyon olmasıdır. Sınıflarda çocukların hastalığı birbirine bulaştırması da vakaların artmasına neden oluyor. Çocuklarda özellikle yüksek ateş, öksürük gibi şikayetler varsa dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

İYİLEŞMEDEN GÖNDERMEYİN

Arıca, "Virüs bulaşan çocuklar henüz iyileşmeden okula giderse, virüsün okul içinde hızla dolaşmasına neden olur. Oradan öğretmene ve topluma yayılmaktadır. Eğer bir çocukta enfeksiyon varsa en az 5 gün okula gitmemesi gerekiyor. 5 gün boyunca dinlenmeli, ilaçlarını kullanmalı, tamamen enfeksiyon taşıyıcılığı geçtikten sonra doktor kontrolünde okula gitmelidir" diye konuştu. HEKİM KONTROLÜ ÖNEMLİ

Hekim kontrolü olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Arıca, "Çocuklara bol sıvı takviyesi yapılması ve yüksek proteinli, düşük karbonhidrata sahip besinler verilmesini öneriyoruz. Okulda öğretmenlerin de sınıfların sık sık havalandırılmasını sağlaması gerekmektedir. Genelde süper enfeksiyonlar solunum yoluyla geçer. Ailelere önerimiz, çocukların ellerini sık sık sabunla yıkamalarını sağlamalarıdır" dedi.

HARUN SEKMEN