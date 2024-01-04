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MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi

MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 09:55, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:56
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MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi

MİT'ten Sınır Ötesi Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor.

Irak Süleymaniye'de Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh AHMET, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh AHMET tespit edildi.

Sınır Ötesinde Nokta Operasyon

MİT'in saha ajanları Irak'ta PKK/KCK'nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh AHMET'in yerini tespit etti. Teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı. Sadık Şeyh AHMET, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Berxwedan kod Sadık Şeyh AHMET kimdir?

Suriye'de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye'ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh AHMET, 2015 yılında Suriye'ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye'de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.


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