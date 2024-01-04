2024-MEB-EKYS başvuruları alınmaya başlandı
ÖSYM internet sitesinden 2024-MEB-EKYS başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
DUYURU
(4 Ocak 2024)
2024-MEB-EKYS Başvurularının Alınması2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS), 18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 4-11 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 4 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MEB-EKYS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2024-MEB-EKYS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu