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Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,78 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 10:15, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:14
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Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolar

Dün 78,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 78,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişine, Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, akaryakıt eksikliğini protesto eden Libyalıların sahaya girmelerinin ardından yönetimin protestocularla yaptığı müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün kapatıldı.Başkent Trablus'un 800 kilometre güneyindeki Murzuk Çölü'nde 1980 yılında keşfedilen Şerare Petrol Sahası, günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

İsrail-Filistin çatışması ve Kızıldeniz'de yükselen gerilim de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da gerginliğin giderek artacağı ihtimalinin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 7 milyon 418 bin varil düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 967 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok düşüşüne ilişkin veriler doğrulanırsa fiyatlardaki artış eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,99 ile 79,50 dolar aralığının direnç, 78,48 ile 77,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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