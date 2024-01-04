Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 10:54, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:16
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. CHP lideri Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti.