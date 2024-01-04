Dolar günü 29,77 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,7780 29,7790 29,7770 29,7780 Avro 32,5250 32,5260 32,5840 32,5850 Sterlin 37,7710 37,8880 37,7340 37,8810 İsviçre Frangı 35,0630 35,2390 34,9800 34,1550 ANKARA ABD Doları 29,7480 29,8280 29,7470 29,8270 Avro 32,4850 32,5650 32,5440 32,6240 Sterlin 37,7110 37,9210 37,6740 37,8840