Dolar günü 29,77 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 29,77 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 17:32, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 18:04
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,7780
|29,7790
|29,7770
|29,7780
|Avro
|32,5250
|32,5260
|32,5840
|32,5850
|Sterlin
|37,7710
|37,8880
|37,7340
|37,8810
|İsviçre Frangı
|35,0630
|35,2390
|34,9800
|34,1550
|ANKARA
|ABD Doları
|29,7480
|29,8280
|29,7470
|29,8270
|Avro
|32,4850
|32,5650
|32,5440
|32,6240
|Sterlin
|37,7110
|37,9210
|37,6740
|37,8840