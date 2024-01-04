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2023-DUS 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri alınacak

ÖSYM internet sitesinden 2023-DUS 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri alınacağını duyurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 11:12, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:14
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2023-DUS 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri alınacak

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU

(04 Ocak 2024)

2023-DUS 2. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 04-10 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 04 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2023-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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