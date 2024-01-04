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'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 11:31, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 13:03
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı MÜSİAD ekonomik değerlendirme toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2023'te büyüme Türkiyede güçlü seyretti. Büyüme kompozisyonu ikinci yarıda dengeliye doğru döndü. Son çeyrekte de bu devam etmiştir.

2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar küresel anlamda daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz.

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR VAR"

OVP'ye sahip çıkarak bu kadar zorlu küresel koşulların, yeni normal olduğu dönemde, 'Türkiye için bu koşulları nasıl fırsata çeviririz' derdindeyiz. OVP'yi toplumun bütün kesimlerinin desteğiyle gerçekleştirebilirsek Türkiye için büyük fırsatlar var.

Daha adil gelir dağılımı için fiyat istikrarına ihtiyacımız var. Fiyat istikrarını sağlamak için enflasyonu düşürüceğiz.

Yapısal reformlarla ve maliye politikası ile parasal sıkılaştırmanın desteklenmesi gerekiyor.

"ENFLASYON OVP HEDEFLERİMİZLE UYUMLU GİDİYOR"

Dünya enflasyonu nasıl indiriyorsa aynı çerçeveyi OVP'ye yansıttık. Şu an uygulama aşamasındayız. Hem çekirdek hem manşet enflasyonu aylık olarak artışta. Bizim program hedeflerimizle uyumlu gidiyor. Bizde enflasyon yüksek olduğu için parasal sıkılaşma bir süre sıkı kalacak. Enflasyonu toparlayacak seviyeye çıkacak ve bir süre sıkı kalacak.

Yıllık enflasyonda yılın ikinci yarısında başlayan hızlı düşüşlerle birlikte beklentilerin de hedefe yakınsama ihtimalini yüksek görüyoruz.

"TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Uzun vadeli finansmana erişimde artış başladı, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini atmaya başladık. Türkiye'nin kredi notunda artış bekliyoruz.

Vergi reformuyla daha adil bir vergi tabanını arzuluyoruz.

Cari açığı iç talebi yumuşatarak azaltacağız. Altın ithalatı normalleşecek, enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz.

"PORTFÖY TERCİHLERİ LİRA LEHİNE OLACAK"

Portföy tercihleri lira lehine olacak, şu ana kadar öyle gidiyor. Rezerv birikimi böyle sağlanacak.

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