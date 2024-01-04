'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'

CAN ATALAY KARARI

Bakan Tunç'a Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar da soruldu. Bakan Tunç, "Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Kesin hüküm de TBMM'de. Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz." dedi.

MİT'TEN MOSSAD AJANLARINA OPERASYON

İsrail Dış İstihbaratının ülkemizde siyasi ve casusluk hareketlerine yönelik önceden de soruşturmalar açılmıştı. Şu an 36 kişi yakalandı. 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. MİT'in ve Emniyet'in verdiği deliller doğrultusunda Savcılığımız soruşturmayı sürdürüyor.

Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda. 25 kişi tutuklu. 4 ayrı dava ve soruşturma şu an devam ediyor.

Medeni Kanun dendiğinde çok farklı yerlere çekiliyor. 1946 yılında yürürlüğe girmişti. AK Parti gelmeden önce Medeni Kanun tümden değiştirilmişti. Biz kadını koruyan, daha da güçlendiren diğer yandan da aileyi güçlendiren, sapkın akımlara karşı koruyacak düzenlemeler.

İçeride yeni anayasa ile yaptığım konuşma elbette çağdaş. Günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir Anayasa. 28 Yasama döneminde inşallah partilerimiz parlamentoda uzlaşıya varır.