Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 12:25, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batıdan, zamanla Doğu Karadeniz'de batı, kuzeybatı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.