Türkiye'de 141 siyasi parti faaliyet gösteriyor

İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Emekliye ek zam olacak mı?
Emekliye ek zam olacak mı?
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Köpek derdi de başıboş kaldı
Köpek derdi de başıboş kaldı
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Kadın veliden, kadın öğretmen ve kadın kantinciye darp
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM kararına uyulmayacak
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Hüda-Par seçim ittifakı için kararını verdi
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye'de 141 siyasi parti faaliyet gösteriyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarına göre, 141 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 41 bin 464 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 12:27, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:28
Yazdır
Türkiye'de 141 siyasi parti faaliyet gösteriyor

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 41 bin 464 üyesi bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 428 bin 800 üyeyle CHP, 508 bin 578 üyeyle de İYİ Parti izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 486 bin 896, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 10 bin 353 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı ise 19 bin 855.

Üye sayısıyla öne çıkan diğer partilerden Demokrat Partinin 342 bin 256, Yeniden Refah Partisinin 365 bin 767, Saadet Partisinin 243 bin 312, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 146 bin 820, Büyük Birlik Partisinin ise 112 bin 277 üyesi bulunuyor.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anavatan Partisi 24 bin 240, Gelecek Partisi 70 bin 451, Memleket Partisi 66 bin 738, Türkiye İşçi Partisi 43 bin 206, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 846, Vatan Partisi 13 bin 955, Zafer Partisi 43 bin 515, Demokratik Sol Parti 25 bin 570, Hür Dava Partisi 13 bin 741.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ayının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber