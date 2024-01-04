Fenerbahçe'de ayrılık listesi belirlendi

Fenerbahçe'de Stefan Savic ve Rade Krunic'i kadrosuna katmak için temaslarını sürdüren yönetim, takımdan ayrılacak isimler için harekete geçti.

TEKNİK HEYET RAPOR VERDİ

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılık listesini belirledi.

Bir çok talibi bulunan Samet Akaydin ve Miha Zajc'ın yanı sıra Ryan Kent ile Michy Batshuayi'ye gelen teklifler de değerlendirilecek.

Bartuğ Elmaz'ın da daha fazla süre alabilmesi için kiralanması gündemde.

EMRE MOR BELİRSİZ

Sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Emre Mor içinse henüz kesin karar verilmedi.

Fenerbahçe'in stoper ve orta sahadan başka takviye yapıp yapmayacağı yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek.