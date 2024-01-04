Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden arandığı için gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 15:38, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:19
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, aranması bulunan M.K'yi Marulcu Mahallesi'nde yakaladı.
Astsubay Başçavuş olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen M.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.