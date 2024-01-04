AYM üyesinden tartışmalı paylaşım

Anayasa Mahkemesinin, Can Atalay hakkındaki kararı yargının iki organını karşı karşıya getirdi. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın tahliye edilmesini isterken, Yargıtay ise terör örgütü üyeliğinden ceza alan ismin tahliye istemini ikinci kez reddetti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar tam da bu süreçte sosyal medya hesabından fil ve karınca hikayesini anlatması tartışma oluşturdu.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin, kararlarıyla ilgili hukuki metin paylaşması gerekirken fil ve karınca üzerinden mesaj vermeleri yargı dünyasında tepki topladı

İşte AYM üyesi Kenan Yaşar'ın paylaşımı: