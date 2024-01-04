Saç sakal kesiminin de 'lüks' tarifesi çıktı

Antalya'da yeni yılda tıraş ücretine yüzde 80 zam geldi. Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni fiyatları kentteki 1750 üye iş yerine 'Lüks', 'A', 'B' ve 'C' olmak üzere 4 tarifeyle duyurdu. Yeni fiyat listesine göre saç sakal kesimi, otel ve turizm merkezlerini içerisine alan 'Lüks' tarifedeki berberlerde 1100 lira, 'A' tarifesinde 550 lira, 'B' tarifesinde 480 lira ve 'C' tarifesinde ise 400 lira oldu. Yeni fiyat listesi şehirde tartışma konusu oldu. Çok sayıda vatandaş uygulanan yeni fiyat tartışmasını eleştirirken, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun ise maliyetlerin artmasından dolayı aldıkları kararın arkasında durdu.

Yüzde 80 üzerinde zam yapıldı, başkan arkasında durdu

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, 20 yılı aşkın süredir kentte 4 farklı tarifeyle fiyat listesi oluşturulup, üye iş yerleriyle paylaşıldığını anlattı. Fiyat listesinin her yıl güncellendiğine dikkat çeken Uzun, "Lüks tarife ve A,B,C olarak bir fiyat tarifesi belirliyoruz. Lüks tarifemizi oteller, alışveriş merkezleri ve turizm bölgesinde uygulanıyor. Turizm bölgesinde görev yapan arkadaşlarımız kiralarını dolar ve Euro olarak ödüyor. Maliyetlerinin artması ve malzeme fiyatlarına zam gelmesinden dolayı böyle bir fiyat kararı aldık. Şehir merkezinde uygulanan fiyat tarifemiz ise 400-500 TL arasında değişiyor. Meslektaşlarımız için bu üst sınırdır, altına inebilirler ama üstüne çıkamazlar. Geçen yıl ile bu yıl belirlediğimiz fiyatlar arasında yüzde 85 oranında fark var. Lüks fiyatımız bin 100 TL. Maliyetlerimiz çok arttı. Fiyatları güncellemek zorunda kaldık. Bizim bin 750 üyemiz var, 5 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz" dedi.

"Fiyatlarımızın ülkemizde gündem olduğunun farkındayım"

Muratpaşa ilçesinde 43 yıldır berberlik yapan Mustafa Akkaş, "Meleğimi severek yapıyorum. İyi ki berber olmuşum. İnsan ilişkilerimiz ve tanıdıklarımız ile aram çok iyidir. Fiyatlarımızın ülkemizde gündem olduğunun farkındayım, hayat şartlarımız da arttı. Bizim hizmet fiyatımız 300-500 TL arasında. Bin 100 TL sadece lüks yerler için geçerlidir, biz böyle bir fiyat talep etmiyoruz" sözlerine yer verdi.