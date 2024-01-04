Togg'da genel siparişler başlıyor
Togg, T10X 2024 yılı sipariş döneminin başladığını duyurdu. Buna göre, genel sipariş dönemi 20 Ocak ve sonrası başlayacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 16:53, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:55
Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor. Kullanıcılarımızın sipariş verebilecekleri tarihler şöyle:Togg (@Togg2022) January 4, 2024
6-10 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişimizde yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar
15-19 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp. pic.twitter.com/ojPGJPpLoL