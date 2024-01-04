Togg'da genel siparişler başlıyor

Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor. Kullanıcılarımızın sipariş verebilecekleri tarihler şöyle:



6-10 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişimizde yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar



15-19 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp. pic.twitter.com/ojPGJPpLoL Togg (@Togg2022) January 4, 2024

Togg, T10X 2024 yılı sipariş döneminin başladığını duyurdu. Buna göre, genel sipariş dönemi 20 Ocak ve sonrası başlayacak.