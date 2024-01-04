Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi

Togg'da genel siparişler başlıyor
Togg'da genel siparişler başlıyor
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Emekliye ek zam olacak mı?
Emekliye ek zam olacak mı?
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Köpek derdi de başıboş kaldı
Köpek derdi de başıboş kaldı
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
TBMM'nin 'en'leri belli oldu
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
'Valilik onayı ile bazı ürünlere zam yapıldı' iddiaları yalanlandı
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Aralık ayında marketlerdeki 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 17:03, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:04
Yazdır
Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 90 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 318'ini de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 438'e, yaralı sayısının da 57 bin 614'e yükseldiğini kaydetti.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanları sayısının 326'ya çıktığını aktaran Kudra, 126 ambulansın da kullanılmaz hale getirildiğini belirtti.

Kudra, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemine yönelik ihlallerine ilişkin, "İşgalci İsrail, 150 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldı. Gazze Şeridi genelinde 30 Hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanını işkence ve zor şartlar altında alıkoymaya devam ettiğini belirten Kudra, Gazze'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'nin tehlike altında olduğunu ifade etti.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi'ni hedef aldığını hatırlattı.

Uluslararası kuruluşlara seslenen Kudra, Gazze'nin güneyindeki hastanelerin korunması, hasta ve yaralıların hastaneye ulaşımının sağlanması çağrısında bulundu.

Kudra, İsrail'in 3 aydır sürdürdüğü saldırılarla Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin altyapısını kasten yerle bir ettiğine dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kuruluşu Şifa Tıp Kompleksi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için uluslararası kurumların işbirliğinde durmaksızın çalıştıklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetlerine erişemediğine vurgu yaparak, Şifa'nın faaliyete geçirilmesi için ilaç ve yakıt ulaştırılması, erişim ve koruma sağlanması ihtiyacını yineledi.

Kudra, uluslararası kurumlara hitaben, binlerce yaralının kurtarılması için Gazze genelinde sahra hastaneleri kurulması ve sağlık ekiplerinin gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilere ilişkin Kudra, "1,9 milyon yerinden edilmiş kişi, açlık, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına, su, gıda, barınak ve ilaç eksikliğine maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Kudra, Gazze Şeridi nüfusunun yarısının temel yaşam gereksinimlerinin bulunmadığı şartlarda göç etmek zorunda kaldığı güneydeki Refah kentinde "tarifi ve dayanılması mümkün olmayan bir sağlık ve insani felaket" uyarısında bulundu.

Barınma merkezlerindeki duruma dair Kudra, uluslararası kurumlara söz konusu merkezlerdeki felaketi önleme, çocuklara, hamile kadınlara ve kronik hastalara sağlık hizmeti ve uygun gıdanın sağlanması çağrısı yaptı.

Kudra, Gazze'ye daha fazla yardım yapılmasını isteyerek, "Gazze Şeridi'ne ulaştırılan tıbbi yardım miktarının düşük düzeyde olması, İsrail işgalinin bunu yaralıları öldürmek için silah olarak kullandığını doğruluyor." dedi.

Yaralıların Gazze dışına çıkmasına ilişkin prosedürün yaralıları haftalarca bekleterek ölmelerine sebep olduğunu belirten Kudra, tedavi için Gazze dışına yalnızca 645 kişinin çıkabildiğini aktardı.

Kudra, öncelikli olarak 6 bin kişinin tedavi amaçlı Gazze dışına çıkarılabilmesi için etkili mekanizmaların sağlanması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlara, başta sağlık personeli olmak üzere İsrail'in alıkoyduğu kişileri ziyaret etme ve serbest bırakılmaları için baskı yapma çağrısında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber