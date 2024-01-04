AK Parti'de aday adaylığı başvuruları uzatıldı
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5 Ocak'ta sona erecek 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatlarının 31 Ocak saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 17:16, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:30
AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı.
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sona erecek "belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı" müracaatlarının, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.