Samsun'da 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Bebeğin cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsi sonrası, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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