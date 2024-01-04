Şoförün dikkati sayesinde para dolu çanta sahibini buldu

Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförü Faruk Kalkan, sefer esnasında durakta fark ettiği çantayı hareket merkezine bildirince, para dolu çanta sahibini buldu. Şoför Faruk Kalkan öğle saatlerinde Çavuşlar mahallesinde bulunan bir durakta unutulmuş çanta olduğunu fark etti. Otobüsteki son yolcunun yardımıyla çantayı alan Kalkan, telefonla hareket merkezine bilgi verdi.

Çantayı muhtarlığa teslim etti

Para dolu çantayı Çavuşlar Mahalle Muhtarı Cengiz Beşel'e teslim eden şoför Faruk Kalkan, "Melensu Park - Çavuşlar TOKİ seferini yaptığım esnada durakta çanta olduğunu fark ettim. Duraktaki son yolcudan çantayı almasını rica ettim. Yolcunun şahitliğinde çantada para olduğunu gördüm. Müdürümü arayıp, kendisinin bilgisi dahilinde Çavuşlar Mahallesi muhtarlığına çantayı teslim ettim" şeklinde konuştu.

"Şoförümüze ve belediyemize teşekkür ediyoruz"

Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Cengiz Beşel duyarlılığından dolayı otobüs şoförüne teşekkür ederek, "Mahalle sakinlerinden bir kardeşimiz çantasını Mahalle Muhtarlığımızın önünde bulunan durakta unutmuş. Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförlerinden duyarlı bir arkadaşımız çantayı bize teslim etti. Biz de çantanın sahibine eksiksiz bir şekilde ulaşmasına vesile olduk. Mahalle sakinimiz adına, Düzce Belediyesine ve Ulaşım A.Ş. şoförlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.