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Yalova'da kiralama şirketinden çaldığı lüks araçla Zonguldak'a kaçtı

Yalova'daki araç kiralama şirketinden 3 milyon liralık lüks otomobil çalan zanlı kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, lüks otomobille Zonguldak'a kadar kaçtığı öğrenilen zanlıyı yakalanma çalışmaları sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 19:21, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 19:39
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Yalova'da kiralama şirketinden çaldığı lüks araçla Zonguldak'a kaçtı

Merkez Fatih Caddesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bir araç kiralama şirketinin iş yerine gece saat 03.15'te giren hırsızlık zanlısı, burada firmaya ait 3 milyon lira değerindeki lüks otomobilin anahtarını aldı. Daha sonra işyeri önünde bulunan lüks otomobile binen zanlı kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen firma yetkilileri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen zanlının daha sonra araçla Zonguldak'a kadar gittiği tespit edildi.

Araç kiralama firması yetkilisi Kurtuluş Murat Balkuş, "Hırsız camdan girerek 3 milyon değerinde bir arabamızın anahtarını alıp araçla buradan ayrılmış. İçeriyi tabi darmadağın etmiş, bir şeyler aramış ama bulamamış. Bizim bu bölgede 20 gün içerisinde bizim bildiğimiz, karşımızdaki Noter, yakınımızdaki taşımacı, emlakçı olmak üzere yapılan dördüncü hırsızlık olayı. Yetkililerden buranın güvenliğinin biran önce alınmasını istiyorum. Çünkü kalabalık bir cadde. Aracımız şu anda Zonguldak'ta. Sağ olsunlar emniyetimiz takipte. Geçiş kameralarından şu anda emniyette olduğu bilgisini verdiler. Çalan şahsın da kimlik bilgisine ulaşmışlar. Şu anda biz de takipteyiz. İnşallah emniyetimiz aracımızı bulup bize teslim edecek" dedi.

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