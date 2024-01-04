Bakan Kacır: MareNostrum 5, ülkemize dünya çapında yeni kapılar açacak

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından süper bilgisayar MareNostrum 5'e ilişkin bilgi verdi.

Bilim ve teknolojide kritik bir işbirliğine daha dahil olduklarına işaret eden Kacır, "Barselona Süper Bilgisayar Merkezi bünyesinde, orta ve yüksek segmentte yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer güçte ve 314 petaflop performansa sahip MareNostrum 5'in açılışı, İspanya Başbakanı Sanchez'in de katılımıyla gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, dünya sıralamasında 8. sıraya yerleşen bu süper bilgisayarın, yapay zekadan iklim değişikliğine, yenilenebilir enerjiden sağlık bilimlerine kadar geniş bir alanda bilim insanlarına ve endüstriye hizmet edeceğini bildirdi.

Bu sürecin ülkeye katkısını değerlendiren Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi'ne (EuroHPC Ortak Girişimi) katılımımız sayesinde TRUBA ulusal süper bilgisayar hizmetine ek olarak dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından biriyle doğrudan çalışma ayrıcalığına sahibiz. Şubat 2024'te genel kullanıma açılacak olan bu sistem, bilim ve teknoloji alanında ülkemize dünya çapında yeni kapılar açacak. Hayırlı olsun."

TÜBİTAK'tan edinilen bilgiye göre, AB'ye üye ülkelere hizmet sağlayacak MareNostrum 5, yeni bilimsel atılımlara olanak sağlayacak yeteneklere sahip bir süper bilgisayar niteliği taşıyor. MareNostrum 5 konsorsiyumunda Türkiye'yi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde TÜBİTAK ULAKBİM temsil ediyor.

Türkiye, EuroHPC Ortak Girişimi'ne 2 Nisan 2019'da 28. üye oldu.

MareNostrum 5'in açılış törenine Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu katıldı.