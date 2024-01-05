Kocaeli'de eski eşini silahla öldürülen zanlı tutuklandı

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağaşan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, Ş.K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay Dağaşan arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Ş.K, tabancayla Dağaşan'ı boynundan yaralanmıştı.

Cenaze törenine, Dağaşan'ın yakınlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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