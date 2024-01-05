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Kocaeli'de eski eşini silahla öldürülen zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 19:06, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 19:25
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Tülay Dağaşan'ın (45) cenazesi, yakınlarınca Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morgundan alınarak Fatih Orta Cami'ye getirildi.

Dağaşan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Darıca Belediyesi Balçık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Dağaşan'ın yakınlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheli Ş.K. polis ekiplerince yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Ş.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, Ş.K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay Dağaşan arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Ş.K, tabancayla Dağaşan'ı boynundan yaralanmıştı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağaşan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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