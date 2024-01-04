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Önce kavga etti, sonra polisin üzerine araç sürdü: 1 polis yaralı

Nevşehir'de dükkan sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. Dükkan sahibi müdahale için olay yerine gelen polis ekiplerinin üzerine araç sürdü. Olayda 1 polis memuru yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 23:54, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 23:55
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Önce kavga etti, sonra polisin üzerine araç sürdü: 1 polis yaralı

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi ürerinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis ekipleri dükkan sahibini olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinden 33 EF 767 plakalı hafif ticari aracı ile uzaklaşan dükkan sahibi Günay Servet Ö., dakikalar sonrasında tekrar olay yerine gelerek aracını, olaya müdahale eden sivil polis ekiplerinin üzerine sürdü. Yaşanan olayda Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil polis memuru Ş.K. yaralandı. Diğer meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracı ile polis memurlarına çarpan sürücü Günay Servet Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Günay Servet Ö. ilk olarak Nevşehir Devlet Hastanesine daha sonra da Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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