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5 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

5 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 00:02, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 00:05
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5 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adalet Sarayı'nda düzenlenecek şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehit mübaşir Musa Can'ı anma törenine katılacak.

(İzmir/10.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Nizip Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışı ile Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Nurdağı ve İslahiye'de alan ziyaretlerinde bulunacak.

(Gaziantep/12.00/14.00/17.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sivas/10.30-16.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek il teşkilat buluşmasına katılacak.

(Bursa/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni ile Kordsa Sürdürülebilir İleri Malzemeler Laboratuvarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/11.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beypazarı'nda havuç hasadına katıldıktan sonra havuç işleme tesisini gezecek.

(Ankara/10.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık VII. Dönem JETCO Toplantısı ile Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akhisar-Gördes Yolu şantiyesinde incelemede bulunarak basın açıklaması yapacak, Gediz Köprülü Kavşağı'ndaki inceleme sonrası İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak ve bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Manisa/10.45-18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, "Uluslararası Bilim İnsanlarının Üniversitelerde ve Savunma Sanayii Şirketlerinde İstihdamı Hakkında İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığının geleneksel olarak düzenlediği ve her yıl binlerce gencin katıldığı Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, etkinliklerle başlayacak.

(Kars)

2- Trendyol Süper Lig'de, 19. haftanın ilk maçlarında Gaziantep FK ile Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşacak.

(Gaziantep/17.00/Antalya/İstanbul/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak.

(Madrid/22.45)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde final maçı, Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin arasında yapılacak.

(Balıkesir/19.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftası, Karayolları-VakıfBank maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

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