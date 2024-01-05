5 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları
5 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adalet Sarayı'nda düzenlenecek şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehit mübaşir Musa Can'ı anma törenine katılacak.
(İzmir/10.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na iştirak edecek.
(İstanbul/09.30)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Nizip Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışı ile Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Nurdağı ve İslahiye'de alan ziyaretlerinde bulunacak.
(Gaziantep/12.00/14.00/17.30)
4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Sivas/10.30-16.00)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek il teşkilat buluşmasına katılacak.
(Bursa/19.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni ile Kordsa Sürdürülebilir İleri Malzemeler Laboratuvarı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/10.00/İstanbul/11.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beypazarı'nda havuç hasadına katıldıktan sonra havuç işleme tesisini gezecek.
(Ankara/10.30)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık VII. Dönem JETCO Toplantısı ile Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu'na iştirak edecek.
(İstanbul/09.00)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akhisar-Gördes Yolu şantiyesinde incelemede bulunarak basın açıklaması yapacak, Gediz Köprülü Kavşağı'ndaki inceleme sonrası İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak ve bazı ziyaretlerde bulunacak.
(Manisa/10.45-18.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, "Uluslararası Bilim İnsanlarının Üniversitelerde ve Savunma Sanayii Şirketlerinde İstihdamı Hakkında İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.
(Ankara/10.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanlığının geleneksel olarak düzenlediği ve her yıl binlerce gencin katıldığı Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, etkinliklerle başlayacak.
(Kars)
2- Trendyol Süper Lig'de, 19. haftanın ilk maçlarında Gaziantep FK ile Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşacak.
(Gaziantep/17.00/Antalya/İstanbul/20.00)
3- THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak.
(Madrid/22.45)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00)
5- ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde final maçı, Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin arasında yapılacak.
(Balıkesir/19.00)
6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftası, Karayolları-VakıfBank maçıyla başlayacak.
(Ankara/14.00)