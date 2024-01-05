Cem Vakfı'nın vasi davası: Oğluna doktorlara ve hakime dava açtı

Cem Vakfı ve Alevi Dernekler Federasyonu Eski Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'a demans hastası olduğu gerekçesiyle vasi atanmasının yankıları sürüyor. Doğan, kendisine bunama raporu veren doktorlar, vasi kararı veren mahkeme heyeti ve oğlu Sedat Doğan (50) hakkında suç duyu-rusunda bulundu.

BİRTAKIM OYUNLAR TEZGAHLANIYOR

İzzettin Doğan'ın kalp ameliyatı geçirdiğini hatırlatan Avukat Cengiz Sönmez, bu durumun ardından müvekkiline yönelik birtakım oyunların tezgahlandığını söyledi. Sönmez, "Müvekkilimin servetine konmak ve başında bulunduğu çeşitli vakıf ve derneklerin yönetimlerini ele geçirerek huzursuzluk çıkartmak için kurulan komplodan dolayı şikayetçi olduk" dedi.

OĞLU VASİ ATANDI

83 yaşındaki Doğan için, hasta olduğu ve sağlıklı karar veremediği gerekçesiyle vasi talebinde bulunulmasının ardından, İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Hastanesi'nde bir rapor düzenlendi. 8 Aralık 2023 tarihli raporda, Doğan'ın sürekli yardıma ihtiyacı olduğu belirtilerek vasi tayin edilmesi istendi. Mahkemeye başvuran Sedat Doğan'ın talebine, mahkeme olumlu yanıt verdi.

SUÇLAMA SAHTECİLİK

Kararın ardından İzzettin Doğan avukatı aracılığıyla rapor veren doktorlar, mahkeme heyeti ve oğlu hakkında sahtecilik, görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla mahkemeye başvurdu. Avukat M.Cengiz Sönmez'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, "Sanıklardan müvekkilimin tek çocuğu olan Sedat Doğan, 22.11.2023 tarihinde hasımsız olarak İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1109 E. sayılı dosyası ile babasının akli melekelerinin zayıfladığından bahisle vesayet davası açmıştır. Davadan müvekkilin haberi yoktur. Dava 29 Nisan 2024'e ertelenmesine rağmen, doktora sevki yapılmadan, beyanı alınmadan, hızlı bir kararla vasi atamıştır" denildi.

HASTANEYE GİTMEDEN RAPOR İDDİASI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alınan raporun sahte olduğu belirtilen dilekçede, "Doğan'ın raporda 28.11.2023 tarihinde hastaneye giderek muayene olduğu iddia edilmektedir. Ancak, müvekkil Cerrahpaşa Hastanesi'ne hiç gitmemiştir. Ortada müvekkilin yokluğunda hazırlanan, ancak müvekkilin sanki hastanede hazır edilmiş gibi gösterildiği bir rapor bulunmaktadır" iddiası yer aldı. Prof. Doğan'ın koruması ya da bakıcısı olmadan dışarıya çıkamayacağını dile getiren Sönmez, şahısların cezalandırılmasını istedi. İzzettin Doğan'ın malvarlığına yönelik bilgi paylaşılmasa da, 2013 tarihli gazetelerde TO-Kİ-'ye sattığı arsa karşılığında 196 dai-re ve 5 mil-yon li-ra al-dığı belirtiliyor. Vasi tayin edilen Sedat Doğan'a ise borçları nedeniyle 17 ayrı icra takibi yapıldığı iddia edildi.

2 vakıf görevlisine suç duyurusu

Babasının demans hastası olduğunu iddia eden oğlu Sedat Doğan ise, Cem Vakfı'nda görevli Hasan Sezgin ile eşi Şenay Sezgin hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğul Doğan, bu kişilerin akıl sağlığı yerinde olmayan babasını izinsiz şekilde dışarı çıkardıkları ve kişisel menfaatleri için notere götürerek yeni vekaletname düzenlettiklerini öne sürdü.