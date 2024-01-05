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Emekli aylığı artışında iki ayrı formül

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57 ile memur emeklisinin altında kalırken, konunun önümüzdeki hafta hükümetin kabine toplantısına gelmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur'lular için masada iki farklı seçenek bulunuyor. Ya memur emeklisi kadar yani yüzde 49,25 oranında bir zam yapılması ya da yüzde 4-4,5 arasında beklenen büyüme rakamının refah payı olarak eklenmesi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 07:58, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 08:07
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Emekli aylığı artışında iki ayrı formül

Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 49,25 olarak netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış ise yüzde 37,57 ile sınırlı kaldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yüzde 37,57'lik zammın da memur emeklisinin alacağı zam oranına eşitlenmesini istediklerini belirterek "Memur emeklisi ile diğer emekliler arasında yaklaşık 12 puanlık bir fark var. Bu 12 puanlık fark doğru değil. Hepimiz aynı fırına, aynı çarşıya, aynı pazara gidiyoruz. Bu nedenle aradaki farkın kapanması gerekir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam, memur emeklisinin alacağı zamma eşitlenmeli. Emeklilerde bir beklenti oluştu" dedi.

FORMÜLLER MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl temmuz ayında "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" sözleriyle yıl sonunu işaret etmişti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3 bin 500-5 bin olduğu halde 7 bin 500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz" diyerek en düşük emekli aylığıyla ilgili bir çalışma yapıldığına dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, düşük gelirlileri gözeteceklerinin de altını çizmişti. Bu çerçevede zamlar konusunda birkaç formülün masada olduğu öğrenildi. İlk alternatif, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de memur emeklisi kadar, diğer bir deyişle yüzde 49,25 kadar bir zam yapılması. Bir diğer formül ise yüzde 37,57'lik enflasyon farkına, yüzde 4-4,5 arasında gerçekleşmesi beklenen büyüme rakamının refah payı olarak eklenmesi. Eğer ikincisi gerçekleşirse bu defa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 41-42 bandına çıkacak. Bu arada, şu anda 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da 11 bin lira civarına çıkarılabileceği konuşuluyor.

KABİNEDE GÜNDEME GELECEK

Önümüzdeki hafta kabinenin toplanması halinde bu konunun toplantıda da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında enflasyon dışında bir zam yapılması ve en düşük emekli aylığının artırılması durumunda, 16 Ocak'ta çalışmalarına başlayacak TBMM'nin ilk gündem maddesinin bu olması bekleniyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-

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