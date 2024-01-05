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Araç satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57,4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Haber Giriş : 05 Ocak 2024 08:05, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 08:07
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Araç satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye otomotiv pazarı tarihinde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) yayınladığı 2023 raporuna göre 2023 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Aralık ayına göre %37,7artarak 158.653 adet olurken, 2023 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %45,7 artarak 126.416 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise %13,3 artarak 32.237 adet şeklinde gerçekleşti

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %36,7 artış gösterirken, otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %44,3 büyüme kaydetti. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %13,1 oranında arttı.

C SEGMENTİ ÖNDE

Otomobil pazarının %89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken C segmenti otomobiller 542.432 adetle %56,1 pay aldı. B segmenti otomobiller 309.987 adetle %32 ikinci sırada yer aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUVotomobillerin payı %51,1 oranla 493.957 adet olurken, sedan modeller %26,6 pay ve 257.469 adet, H/B otomobiller ise %20,4 pay ve 196.854 adet ile sıralamada yerini aldı.

MOTOR TİPİNE GÖRE SATIŞLAR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) yayınladığı raporda yer alan bir diğer başlık ise otomobillerin motor tipine göre dağılımı. Paylaşılan bilgilere göre benzinli otomobil satışları 646.385 adetle %66,8 pay, dizel otomobil satışları 133.374 adetle %13,8 pay, hibrit otomobil satışları 104.804 adetle %10,8 pay, elektrikli otomobil satışları ise 72.179 adetle %7,5 pay alırken sıralamada en son olarak otogazlı otomobil satışları 10.599 adetle %1,1 oranla yer aldı. Motor hacmine göre sıralamada ise 1600cc altındaki otomobil satışları %51,7 artarak %80,8 pay alırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %64,5 artarak %0,7, 2000cc üstü otomobil satışları %84,5 artarak %0,3 oranla tabloda yerini aldı.

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