Muhasebat Genel Müdürlüğü personel ödemelerine dair kılavuzu yayımladı
Muhasebat Genel Müdürlüğü 7. dönem toplu sözleşmede yer alan artırımların nasıl uygulanacağına dair kılavuzu yayımladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 09:14, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:34
Muhasebat Genel Müdürlüğü 7. dönem toplu sözleşmede yer alan artırımların nasıl uygulanacağına dair kılavuzu yayımladı
Hazine ve Maiye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü "Personel Ödemeleri 2024 Yılı Yeni Yıl İşlemleri Uygulama Kılavuzunu" yayımladı.
Kılavuzda e bordrolarda merkezden yapılan değişikliklere yer verildi.