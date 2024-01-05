'Sakarya Gaz Sahası'yla 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılandı'

Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı
Bakan Tunç: Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır
Bakan Tunç: Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır
Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
İstanbul'da virüs alarmı
İstanbul'da virüs alarmı
'Para artık elde değil dijitalde'
'Para artık elde değil dijitalde'
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Mutfak tüpüne zam geldi
Mutfak tüpüne zam geldi
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
Togg'da genel siparişler başlıyor
Togg'da genel siparişler başlıyor
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Sakarya Gaz Sahası'yla 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılandı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen günlük 4 milyon metreküp doğal gazla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 10:08, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:13
Yazdır
'Sakarya Gaz Sahası'yla 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılandı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılında yapılan doğal gaz arzı çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.

2023 yılı sonu itibarıyla doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısını 836'ya çıkarttıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "Bir yandan Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı" dedi.

"2018 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizin tamamını doğal gaz ile buluşturduk"

Bakan Bayraktar, Türkiye'de doğal gazın coğrafi ve demografik olarak kullanımına yönelik bir değerlendirmede bulunurken şunları kaydetti:

2002 yılında sadece 5 şehirde; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de doğal gaz kullanılıyordu. Doğal gaz ulaşan yerleşim sayısı 57 idi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda 2018 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizin tamamını doğal gaz ile buluşturduk.

2022 yılı sonunda 743 yerleşim yerinde 70,2 milyon nüfusa doğal gaz ulaştırıldığını hatırlatan Bakan Bayraktar, 2023 yılı sonunda doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısını 836'ya yükselttiklerini dile getirdi.

Bayraktar, "Bir yandan Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı" dedi.

"Başarı hikayesi yazıyoruz"

Bakan Bayraktar şunları söyledi:

"Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda her gün 4 milyon metreküp doğal gazı üreterek şebekeye veriyoruz. Bir buçuk milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Elbette bununla kalmayacağız. Günlük üretimi önce 10 milyon metreküpe, daha sonra da 40 milyon metreküpe çıkartacağız. Doğal gazın üretiminde, kullanımının yaygınlaştırılması ve evlere, iş yerlerine ulaştırılmasında bir başarı hikayesi yazıyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber