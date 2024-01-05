Altının kilogram fiyatı 2 milyon 50 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 60 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 50 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 53 bin 497 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 5 milyar 102 milyon 121 bin 546,88 lira, işlem miktarı ise 2.603,91 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: