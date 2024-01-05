Dolar 30 TL'ye gidiyor
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 29,84 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 17:45, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,7770
|29,7780
|29,8400
|29,8410
|Avro
|32,5840
|32,5850
|32,6300
|32,6310
|Sterlin
|37,7340
|37,8810
|37,7720
|37,8890
|İsviçre Frangı
|34,9800
|34,1550
|35,0330
|35,2090
|ANKARA
|ABD Doları
|29,7470
|29,8270
|29,8100
|29,8900
|Avro
|32,5440
|32,6240
|32,5900
|32,6700
|Sterlin
|37,6740
|37,8840
|37,7120
|37,9220