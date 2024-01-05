Dolar 30 TL'ye gidiyor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,7770 29,7780 29,8400 29,8410 Avro 32,5840 32,5850 32,6300 32,6310 Sterlin 37,7340 37,8810 37,7720 37,8890 İsviçre Frangı 34,9800 34,1550 35,0330 35,2090 ANKARA ABD Doları 29,7470 29,8270 29,8100 29,8900 Avro 32,5440 32,6240 32,5900 32,6700 Sterlin 37,6740 37,8840 37,7120 37,9220